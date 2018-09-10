Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который намеренно сбил 11 человек. После массовой ссоры один из ее участников сел в машину и на полном ходу въехал в своих обидчиков. Один человек погиб, 10 получили тяжелые травмы. Что стало причиной жестокой расправы?
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который намеренно сбил 11 человек. После массовой ссоры один из ее участников сел в машину и на полном ходу въехал в своих обидчиков. Один человек погиб, 10 получили тяжелые травмы. Что стало причиной жестокой расправы?
Наезд на пешеходов произошел примерно в 25 метрах от того самого кафе, где отдыхали пострадавшие. Между ними по неизвестной причине возник конфликт. Один из молодых людей сел за руль машины и буквально протаранил пешеходов. Остановить автомобиль сумел только столб.
Момент наезда зафиксировала камера наружного наблюдения: водитель белого "Фольксвагена" о чем-то переговаривается со своей спутницей, резко трогается с места и направляет машину прямо на людей.
- Срочно скорую! Новочеркасский бульвар!
Первые секунды после аварии: прохожие сначала бросаются врассыпную, а когда машина останавливается, возвращаются, чтобы оказать помощь пострадавшим. Водитель "Фольксвагена" спокойно вышел из машины и безучастно наблюдал за происходящим со стороны.
- Из-за этой девушки в красном.
- А кто был за рулем?
- Вон стоит!
За рулем был 20-летний Бекжан Сарбишев. Водителя сразу задержали и доставили в полицию. На допросе он заявил, что заступился за честь сестры: якобы компания пьяных мужчин навязчиво приставала к ней и просила оставить мобильный телефон. Сарбишев воспринял это как оскорбление и решил отомстить.
- Конфликт пошел в баре.
- То есть они выпивали?
- Я так понял, да. Потом замес такой пошел! Говорят, что он в состоянии аффекта. Но какой аффект может быть?
- Он это намеренно сделал?
- Конечно, намеренно!
- С той стороны бар есть круглосуточный. Оттуда они вышли. Может, кто-то выпивший был.
Этот бар пользуется дурной славой у местных жителей. Каждую ночь до семи утра здесь проходят шумные вечеринки. Нетрезвые посетители постоянно устраивают драки. Но сотрудники заведения настаивают: они ни при чем.
- Внутри нашего заведения никаких драк, ничего не было.
- То есть, они спокойно, тихо вели себя?
- Да, у нас охрана смотрит за всеми. А люди, которые на улицу выходят, они уже там разбираются. Мы не вмешиваемся, наша охрана не вмешивается.
В результате наезда один пешеход скончался, 10 пострадали. Следственный комитет уже возбудил против подозреваемого уголовное дело по статье "Убийство".
"В Москве следствие ходатайствует об аресте водителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. По версии следствия, рано утром 9 сентября молодой человек умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе", — рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК России по г.Москве Юлия Иванова.
Как ожидается, Кузьминский суд сегодня изберет подозреваемому меру пресечения.