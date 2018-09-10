Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который намеренно сбил 11 человек. После массовой ссоры один из ее участников сел в машину и на полном ходу въехал в своих обидчиков. Один человек погиб, 10 получили тяжелые травмы. Что стало причиной жестокой расправы?

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который намеренно сбил 11 человек. После массовой ссоры один из ее участников сел в машину и на полном ходу въехал в своих обидчиков. Один человек погиб, 10 получили тяжелые травмы. Что стало причиной жестокой расправы?Наезд на пешеходов произошел примерно в 25 метрах от того самого кафе, где отдыхали пострадавшие. Между ними по неизвестной причине возник конфликт. Один из молодых людей сел за руль машины и буквально протаранил пешеходов. Остановить автомобиль сумел только столб.Момент наезда зафиксировала камера наружного наблюдения: водитель белого "Фольксвагена" о чем-то переговаривается со своей спутницей, резко трогается с места и направляет машину прямо на людей.- Срочно скорую! Новочеркасский бульвар!Первые секунды после аварии: прохожие сначала бросаются врассыпную, а когда машина останавливается, возвращаются, чтобы оказать помощь пострадавшим. Водитель "Фольксвагена" спокойно вышел из машины и безучастно наблюдал за происходящим со стороны.- Из-за этой девушки в красном.- А кто был за рулем?- Вон стоит!За рулем был 20-летний Бекжан Сарбишев. Водителя сразу задержали и доставили в полицию. На допросе он заявил, что заступился за честь сестры: якобы компания пьяных мужчин навязчиво приставала к ней и просила оставить мобильный телефон. Сарбишев воспринял это как оскорбление и решил отомстить.- Конфликт пошел в баре.- То есть они выпивали?- Я так понял, да. Потом замес такой пошел! Говорят, что он в состоянии аффекта. Но какой аффект может быть?- Он это намеренно сделал?- Конечно, намеренно!- С той стороны бар есть круглосуточный. Оттуда они вышли. Может, кто-то выпивший был.Этот бар пользуется дурной славой у местных жителей. Каждую ночь до семи утра здесь проходят шумные вечеринки. Нетрезвые посетители постоянно устраивают драки. Но сотрудники заведения настаивают: они ни при чем.- Внутри нашего заведения никаких драк, ничего не было.- То есть, они спокойно, тихо вели себя?- Да, у нас охрана смотрит за всеми. А люди, которые на улицу выходят, они уже там разбираются. Мы не вмешиваемся, наша охрана не вмешивается.В результате наезда один пешеход скончался, 10 пострадали. Следственный комитет уже возбудил против подозреваемого уголовное дело по статье "Убийство"."В Москве следствие ходатайствует об аресте водителя, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. По версии следствия, рано утром 9 сентября молодой человек умышленно совершил наезд на компанию людей возле кафе", — рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК России по г.Москве Юлия Иванова.Как ожидается, Кузьминский суд сегодня изберет подозреваемому меру пресечения.