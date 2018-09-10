Американская теннисистка Серена Уильямс, устроившая истерику по ходу матча US Open против японки Наоми Осаки, оштрафована организаторами на 17 тыс. долларов за неспортивное поведение. При этом 23-кратная чемпионка Большого шлема за свое выступление в Нью-Йорке получила 1,85 млн долларов.

Американская темнокожая теннисистка Серена Уильямс, устроившая истерику по ходу финального матча US Open против японки Наоми Осаки, оштрафована организаторами на 17 тыс. долларов за неспортивное поведение. При этом 23-кратная чемпионка "Большого шлема" за свое выступление в Нью-Йорке получила 1,85 млн долларов.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Уильямс-младшая получила предупреждения за нарушения правил и, уступая сет и брейк, была лишена гейма. После этого она вступила в перепалку с судьей португальцем Карлосом Рамосом, назвав его "вором" и "лжецом". Позднее тренер Серены отметил, что он и вправду подсказывал своей подопечной, за что ее и наказали предупреждением.Штраф для Уильямс стал самым большим на женских турнирах нынешнего сезона. Однако Серена не превзошла свой же анти-рекорд, когда в 2009 году также на US Open получила наказание в размере 90 тыс. долларов за угрозу засунуть мяч в глотку линейной судье.