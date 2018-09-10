Бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову вновь обсуждают в Сети. Артистке советуют обратиться к врачу.

Бывшую приму Большого театраАнастасию Волочкову вновь обсуждают в Сети. Артистке советуют обратиться к врачу.Балерина опубликовала вличном Instagram снимок из цирка. Волочкова позирует у клетки с бегемотом."Бегемот-самое страшноеживотное в Африке..🙈Но в цирке все животные такие добрые!🙏🏻 Они добрее людей многих..🐒(…)А закулисье, которое в очередной раз было показано моим девочкам Арише и Элизекрестнице впечатлило!!!🦊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия в комментариях.Поклонников заинтересовало то, какполучилось лицо танцовщицы на фото. По их мнению, правая щека звезды балетадеформирована. Некоторые предположили, что артистка страдает от зубного флюса. Взволнованныепочитатели призвали Анастасию срочно обратиться за медицинской помощью и чащеполоскать рот отварами трав."Флюз?", "А что справым глазом?", "у Вас флюс! Срочно полощите!", "А что с лицом?Как то перекосило его", "к врачу сходи, или травкой полощи", "Настя, а почему лицо перекосило?", "ачто лицо искаженное, фото не удачное", "А что с лицом? Бегемот покусал? 😳🙀", "Слицом действительно чтот не то", "А что с лицом, оно разъехалось?!","А что с правой щекой", "Что с лицом....правая щека сьехала", "Может этона нервной почве? Или от алкоголя?а может все вместе, раньше Настя была кудасимпотиШней😳", – рассуждали интернет-обыватели.Отметим, что многие фолловерысоветовали Волочковой удалить снимки. По их мнению, артистка получиласьнастолько неудачно, что на ее фоне бегемот выглядит фотогеничней."Анастасия! Зачем такоеужасное фото выставлять? Или у вас реальная зависимость от инсты ?", "Фотоконечно не самое удачное... Но Настя всегда будет прекрасна! Настя одна изсамых красивых русских женщин! Красавица, умница, талантище! Так держать! Пустьвсе завидуют, людям больше заняться нечем.... Настя ты лучшая!", "Убегемота лицо ровнее получилось😀", "Бегемот оченькрасивый да и только !", – писали пользователи Сети в комментариях.