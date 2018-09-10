Из-за сильного землетрясения на Хоккайдо министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко не сможет представлять Японию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Из-за сильного землетрясения на Хоккайдо министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко не сможет представлять Японию на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он будет руководить ликвидацией последствий удара стихии, передает РИА Новости.В ночь с 6 на 7 сентября на северном японском острове Хоккайдо произошло разрушительное землетрясение. Процесс ликвидации его последствий продолжается до сих пор.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не стал отменять своего визита на форум.