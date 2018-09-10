В суд направлено дело о рейдерстве в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Расследование началось еще при жизни народного избранника, который был лишен депутатской неприкосновенности. Полтора года назад Вороненков был убит в Киеве.

В суд направлено дело о рейдерстве в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Расследование началось еще при жизни народного избранника, который был лишен депутатской неприкосновенности. Полтора года назад Вороненков был убит в Киеве.Расследование прекратили после гибели экс-депутата Думы и возражений родственников погибшего, напоминает РИА Новости. В суде родственники Вороненкова намерены доказать его невиновность.Следствие ему заочно инкриминировало организацию фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничество.Уголовное дело возбуждено по афере с рейдерским захватом здания на Международной улице в Москве. В ее результате здание стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов.Денис Вороненков участвовал в афере, финансировал ее, лично контролировал процесс и руководил действиями своих соучастников.В 2017 году вместе с женой – оперной певицей Марией Максаковой – Вороненков уехал на Украину и получил там гражданство. Следственный комитет России считает, что Вороненков уехал из России именно опасаясь привлечения к уголовной ответственности.Убит Денис Вороненков был 23 марта 2017 года в центре Киева. Охранник Вороненкова был ранен, но выстрелил в киллера. По дороге в больницу киллер скончался.