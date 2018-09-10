Мужчина сообщил, что в парке на улице Маршала Василевского к нему подошли трое неизвестных, ударили его и забрали сумку с деньгами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержали 32-летнего жителя столицы по подозрению в заведомо ложном доносе.В отдел полиции обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что в парке на улице Маршала Василевского к нему подошли трое неизвестных, ударили его и забрали сумку с деньгами.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что заявитель заведомо ложно сообщил о совершенном в отношении него преступлении.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56