Злоумышленник вскрыл замок входной двери, проник в квартиру, похитил личные вещи и скрылся с места происшествия...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали 73-летнего неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в квартирной краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился 36-летний мужчина, которой рассказал, что из его квартиры на Живописной улице пропали личные вещи. Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Планетной улице. Им оказался 73-летний ранее судимый москвич. Установлено, что злоумышленник вскрыл замок входной двери, проник в квартиру, похитил личные вещи и скрылся с места происшествия.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(495) 192-59-56