Злоумышленники ворвались в квартиру пожилой москвички, после чего связали ее и похитили денежные средства...

«Оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО и ОМВД России по району Гольяново задержаны подозреваемые в совершении грабежа в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратилась 79-летняя женщина. Она сообщила, что к ней в квартиру на улице Бирюсинка пришли две женщины, которые работали ее сиделками. Женщина впустила их в квартиру, после чего туда ворвались двое мужчин, связали ее, похитили денежные средства, после чего скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 16-й Парковой улице. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 37 лет.По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73