США закрывают дипмиссию Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, об этом заявил генсек исполкома Саиб Эрикат. Официальное уведомление уже получено, уточнил он.

США закрывают дипмиссию Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, об этом заявил генсек исполкома Саиб Эрикат. Официальное уведомление уже получено, уточнил он.Причина такого решения – наказание за "продолжение работы с Международным уголовным судом (МУС) по поводу военных преступлений Израиля", сказал Эрикат. Он подчеркнул, что этот "преднамеренный шаг" будет иметь серьезные политические последствия.Эрикат также считает, что США "занимаются шантажом" МУС и угрожают легитимной платформе, призванной "отстаивать мировую справедливость".Он призвал МУС ускорить расследование в отношении оккупации Израилем палестинских территорий, передает ТАСС.