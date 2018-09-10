Апелляционный суд Линца подтвердил права России на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya на территории Австрии. Как сообщается в пресс-релизе ФКП Союзплодоимпорт, которое от имени государства распоряжается товарными знаками популярных российских водок, суд запретил компании Spirits International B.V. использовать эти товарные знаки и обязал возместить ущерб в ходе их незаконного использования.

Апелляционный суд Линца подтвердил права России на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya на территории Австрии. Как сообщается в пресс-релизе ФКП "Союзплодоимпорт", которое от имени государства распоряжается товарными знаками популярных российских водок, суд запретил компании Spirits International B.V. использовать эти товарные знаки и обязал возместить ущерб в ходе их незаконного использования.Как отмечает "Интерфакс", суд рассматривал дело о правах на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya повторно. При этом он не дал Spirits International B.V. разрешение на обжалование принятого решения в Верховном суде Австрии.Решение вступает в силу немедленно, компания Spirits обязана прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya на австрийский рынок, являющийся вторым в Европе по объему продаж водки Stolichnaya.В феврале 2018 года, апелляционный суд Линца отказался признать решения голландских судов, признавших ФКП "Союзплодоимпорт" законным правообладателем оспариваемых товарных знаков.