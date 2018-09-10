Знаменитый тренер оценила форму олимпийской чемпионки Алины Загитовой перед началом нового сезона. Татьяна Тарасова не в восторге от подготовки фигуристки.

Знаменитый тренер оценила формуолимпийской чемпионки Алины Загитовой передначалом нового сезона. Татьяна Тарасова не в восторге от подготовки фигуристки.Тарасовасчитает, что спортсменка не в самой лучшей форме. Она призналась, что ждала отАлины в "бомбу на этот сезон, но пока этого не произошло".Загитова и Медведева столкнулись в катании на контрольныхпрокатах программ нового сезона на московской арене "Мегаспорт".Алина два раза, Женя – один. Алина не справилась с лутцем и флипом, испортиласальхов, допустила бабочку на риттбергере из каскада. Тарасова отметила, что пока не видит программы Загитовой."В музыку,она, конечно, будет попадать, но ее акценты не реформируют фигурное катание…Уменя такое ощущение, что в катании она не стала лучше... Наверное, она еще неготова", – цитирует тренера Sports.ru. При этом она добавила, что возможно, это связано свзрослением девочки.ТакжеТарасова подчеркнула, что Алина, безусловно, талантливый человек. "Но я невижу, что у нее горят глаза. И это очень печально", – резюмировала она.ВысказаласьТатьяна Тарасова и о тренирующейся в Канаде Медведевой. Она считает, что Евгениистоит пропустить чемпионат России. "Во-первых, с ней не может поехать еетренер. Во-вторых, акклиматизация. То, что приехали на прокаты в Москву, отняломного сил… Зачем ей чемпионат России? Мы что, ее не знаем или не доверяем ей?",– отметила тренер. Она добавила, что у фигуристки до этого еще будутсоревнования, и ее можно будет увидеть на экране. мы все увидим ее на экране.