Следователи сняли обвинение в убийстве с Александра Зенина — главного фигуранта дела о нападении в Петербурге на антифашиста Тимура Качараву в 2005 году.

Следователи сняли обвинение в убийстве с Александра Зенина — главного фигуранта дела о нападении в Петербурге на антифашиста Тимура Качараву в 2005 году.Как передает ТАСС, такое решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Он зарегистрировал в отношении Зенина уголовное дело по статье "возбуждение ненависти и вражды к социальной группе антифашистов с применением насилия".Ранее следствие считало, что 13 ноября 2005 года Зенин и девять его соучастников, семеро из которых были тогда несовершеннолетними, вооруженные ножами и бутылками напали недалеко от Московского вокзала Сант-Петербурга на двух антифашистов, нанеся 6 ножевых ранений 20-летнему студенту Тимуру Качараве, который скончался на месте.Убийство Качаравы, который неоднократно участвовал в антифашистских мероприятиях, вызвало широкий общественный резонанс. Участники нападения были задержаны, однако организатор скрылся и был объявлен в федеральный розыск.31 июля 2007 года коллегия присяжных Городского суда Санкт-Петербурга вынесла вердикт, признав доказанным участие в нападении семи подсудимых. Один из подсудимых, Александр Шабалин, был признан виновным в убийстве Качаравы и нанесении ножевых ранений Згибаю.7 августа 2007 года был вынесен приговор, четверо нападавших получили от 2 до 12 лет лишения свободы, трое получили условные сроки. Александр Шабалин, который был признан виновным в убийстве Качаравы, был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статьям 105 УК РФ (убийство) и 282 УК РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды).Зенин, который скрывался от правосудия почти 12 лет, был задержан в феврале 2018 года. При этом в Следственном комитет России отметили, что он обвиняет в убийстве и возбуждении ненависти либо вражды. Теперь обвинение в убийстве снято.