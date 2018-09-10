В ФСБ считают, что спецслужбы Украины активно помогают террористам террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). У сотрудников ведомства есть показания диверсанта, задержанного в Смоленской области. Боевик собирался убить одного из лидеров самопровозглашенной ДНР, а задание ему дали в СБУ.

В ФСБ считают, что спецслужбы Украины активно помогают террористам ИГИЛ (запрещена в России). У сотрудников ведомства есть показания диверсанта, задержанного в Смоленской области. Боевик собирался убить одного из лидеров самопровозглашенной ДНР, а задание ему дали в СБУ.Этого мужчину сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области. Туда он приехал по специальному заданию Службы безопасности Украины. Ему поручили убить одного из лидеров ополчения ДНР.Преступником оказался российский гражданин Меджид Магомедов. Уроженец Дагестана – член террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Как выяснили в ФСБ, боевиков этой организации активно поддерживают украинские спецслужбы.В Незалежную Магомедов приехал еще в начале этого года. На территории страны он должен был встретиться с эмиссарами ИГИЛ, чтобы решить вопросы по обеспечению северокавказского бандподполья ресурсами. А после – они познакомили его с представителями СБУ и "Правого сектора" (запрещен в России)."Нас познакомили с ребятами из "Правого сектора". Первый представился Богданом, позывной Турок, второй Андреем, позывной Швед. В дальнейшем делали переговоры, и они нас познакомили с СБУ. Пришел сбушник, назвался Рустамом, начал предлагать такие варианты, что он может дать оружие, какое нам нужно, и чтобы на территории России мы можем с СБУ делать теракты", — рассказал Магомедов.В Смоленской области Магомедов должен был пройти проверку, после которой ему обещали дать задание посложнее. Вознаграждение за убийство командира ополчения ДНР — 10 тысяч долларов. Еще тысяча с собой: на жилье, транспорт и внутренние расходы. В Россию боевик приехал еще 29 августа, через несколько дней ему выслали фотографию человека, которого он должен убить. А еще координаты схрона, заложенного на территории России."Когда я открыл схрон, там был пластит, я должен был его усовершенствовать под взрывчатку, был один ПМ с глушителем, было два магазина и 24 патрона", — сказал Магомедов.Все боеприпасы и самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма тротила изъяли при обыске в съемной квартире боевика. В его отношении возбуждено уголовное дело.Уже на допросе Магомедов рассказал, что после задания Рустам из СБУ обещал провести его через украинскую границу, а дальше отправить в лагерь для обучения работы с летающими дронами. Их тоже планировали задействовать для совершения терактов на территории России.