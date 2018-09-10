Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется с каждым днем.
Поле удара российских ВКС по боевикам, засевших в этом городе, Дональд Трамп не
исключили атаки на позиции российских вооруженных сил. По мнению экспертов, это
может привести к катастрофе мирового масштаба.
Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется с каждым днем.
Поле удара российских ВКС по боевикам, засевших в этом городе, Дональд Трамп не
исключили атаки на позиции российских вооруженных сил. По мнению экспертов, это
может привести к катастрофе мирового масштаба.
Вашингтон затеял опасную игру. По данным The Wall Street Journal американский
президент находится в раздумьях – то ли запустить "Томагавки" по иранским
военным, помогающим сирийской армии бороться с террористами, то ли разбомбить
позиции российских ВКС.
Все дело в том, что президент Сирии Башар Асад якобы одобрил
использование хлорина во время планируемой атаки против последнего крупного
оплота повстанцев в Идлибе и это может спровоцировать ответный удар
американских вооруженных сил.
Если американцы пойдут на откровенное противостояние с Россией,
то это может грозить ответным ударом по американским базам на северо-востоке
Сирии, в районе Дэйр-эз-Зора, а также на юге, и, кроме того, по флоту, который
дислоцирован в Средиземноморье. Такое мнение в интервью изданию "Правда.Ру"
высказал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир
Фитин.
Фактически это означает начало двойной игры, которая может
перейти неизвестно в какие масштабы.
Напомним, что неделю назад Дональд Трамп предупреждал Сирию,
Россию и Иран, что им не следовало бы атаковать провинцию Идлиб. В тот же день
российские ВКС нанесли самые массированные удары по боевикам с начала присутствия
в Сирии.
Между тем, российская военная разведка сообщает, что инсценировка
химической атаки в Идлибе вот-вот произойдет: туда уже доставлен груз
отравляющих веществ – бочки с хлором, которым будут снаряжаться реактивные
системы. Спектакль, после которого обязательно последуют американские удары,
пройдет традиционно с участием волонтерского движения "Белые каски".
За последние два года американцы дважды наносили
удары "Томагавками" по Сирии. Оба раза атаки происходили после
сообщений о применении войсками Башара Асада химического оружия против мирного
населения. Никаких доказательств химатак предоставлено не было.