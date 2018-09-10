Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется с каждым днем. Поле удара российских ВКС по боевикам, засевших в этом городе, Дональд Трамп не исключили атаки на позиции российских вооруженных сил. По мнению экспертов, это может привести к катастрофе мирового масштаба.

Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется с каждым днем.Поле удара российских ВКС по боевикам, засевших в этом городе, Дональд Трамп неисключили атаки на позиции российских вооруженных сил. По мнению экспертов, этоможет привести к катастрофе мирового масштаба.Вашингтон затеял опасную игру. По данным The Wall Street Journal американскийпрезидент находится в раздумьях – то ли запустить "Томагавки" по иранскимвоенным, помогающим сирийской армии бороться с террористами, то ли разбомбитьпозиции российских ВКС.Все дело в том, что президент Сирии Башар Асад якобы одобрилиспользование хлорина во время планируемой атаки против последнего крупногооплота повстанцев в Идлибе и это может спровоцировать ответный ударамериканских вооруженных сил.Если американцы пойдут на откровенное противостояние с Россией,то это может грозить ответным ударом по американским базам на северо-востокеСирии, в районе Дэйр-эз-Зора, а также на юге, и, кроме того, по флоту, которыйдислоцирован в Средиземноморье. Такое мнение в интервью изданию "Правда.Ру"высказал эксперт Российского института стратегических исследований ВладимирФитин.Фактически это означает начало двойной игры, которая можетперейти неизвестно в какие масштабы.Напомним, что неделю назад Дональд Трамп предупреждал Сирию,Россию и Иран, что им не следовало бы атаковать провинцию Идлиб. В тот же деньроссийские ВКС нанесли самые массированные удары по боевикам с начала присутствияв Сирии.Между тем, российская военная разведка сообщает, что инсценировкахимической атаки в Идлибе вот-вот произойдет: туда уже доставлен грузотравляющих веществ – бочки с хлором, которым будут снаряжаться реактивныесистемы. Спектакль, после которого обязательно последуют американские удары,пройдет традиционно с участием волонтерского движения "Белые каски".За последние два года американцы дважды наносилиудары "Томагавками" по Сирии. Оба раза атаки происходили послесообщений о применении войсками Башара Асада химического оружия против мирногонаселения. Никаких доказательств химатак предоставлено не было.