На прохождение обучения принимаются юноши и девушки со средним (полным) общим (11 классов) или средним профессиональным образованием...

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве осуществляется набор на прохождение обучения в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.Принимаются юноши и девушки со средним (полным) общим (11 классов) или средним профессиональным образованием, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве и ближайшем Подмосковье для поступления на следующие факультеты:- подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции;- подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка;- подготовки сотрудников полиции для органов предварительного расследования;- международно-правовой факультет;- подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;- психологии служебной деятельности органов внутренних дел;- подготовки специалистов в области информационной безопасности;- судебной экспертизы.Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя предлагает- полное государственное обеспечение;- бесплатное высшее образование;- выпускникам, прошедшим полный курс обучения выдается диплом государственного образца;- после окончания обучения присвоение звания «лейтенант полиции» и гарантированное трудоустройство в органах внутренних дел;- социальную защиту и гарантии, предусмотренные законодательством для сотрудников органов внутренних дел;Срок обучения по очной форме – 5 лет. Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают стипендию.По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления обращаться в Отдел по работе с личным составом Управления экономическойбезопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Шаболовка, д.6).Контактные телефоны: 8-495-950-44-15, 8-495-950-45-88, 8-495-950-45-22, 8-495-950-45-79, 8-495-950-46-05.