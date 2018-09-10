На прохождение обучения принимаются юноши и девушки со средним (полным) общим (11 классов) или средним профессиональным образованием...
Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве осуществляется набор на прохождение обучения в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.
Принимаются юноши и девушки со средним (полным) общим (11 классов) или средним профессиональным образованием, имеющие постоянную регистрацию в городе Москве и ближайшем Подмосковье для поступления на следующие факультеты:
- подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции;
- подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного порядка;
- подготовки сотрудников полиции для органов предварительного расследования;
- международно-правовой факультет;
- подготовки сотрудников для подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции;
- психологии служебной деятельности органов внутренних дел;
- подготовки специалистов в области информационной безопасности;
- судебной экспертизы.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя предлагает
- полное государственное обеспечение;
- бесплатное высшее образование;
- выпускникам, прошедшим полный курс обучения выдается диплом государственного образца;
- после окончания обучения присвоение звания «лейтенант полиции» и гарантированное трудоустройство в органах внутренних дел;
- социальную защиту и гарантии, предусмотренные законодательством для сотрудников органов внутренних дел;
Срок обучения по очной форме – 5 лет. Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают стипендию.
По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления обращаться в Отдел по работе с личным составом Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, ул. Шаболовка, д.6).
Контактные телефоны: 8-495-950-44-15, 8-495-950-45-88, 8-495-950-45-22, 8-495-950-45-79, 8-495-950-46-05.