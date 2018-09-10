По итогам первого тура Лиги наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение открыть дисциплинарное дело в отношении футбольных федераций Чехии и Украины. Встреча прошла 6 сентября в Чехии и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

По итогам первого тура Лиги наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение открыть дисциплинарное дело в отношении футбольных федераций Чехии и Украины. Встреча прошла 6 сентября в Чехии и завершилась победой гостей со счетом 2:1.Отметим, что матч прерывался из-за отключения света на всем стадионе. Плюс на поле несколько раз выбегали болельщики обоих сборных. Кроме этого, чешской федерации вменяется задержка начала встречи, недостаток стюардов на матче и блокирование болельщиками проходов, сообщает ТАСС. Украинская сторона в свою очередь обвиняется в использовании фанатами пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, а также нанесение вреда стадиону.Напомним, что сборная Украины только 9 сентября проводила домашний матч Лиги наций со словаками (1:0) при пустых трибунах из-за поведения болельщиков.