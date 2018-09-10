Украина настолько любит Крым, что не оставляет попыток осложнить жизнь на полуострове. В Киеве намерены предпринять все усилия, лишь бы бы не возобновлять поставку днепровской воды на полуостров. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Украинанастолько "любит" Крым, что не оставляет попыток осложнить жизнь наполуострове. В Киеве намерены предпринять все усилия, лишь бы быне возобновлять поставку днепровской воды на полуостров. Об этом заявилпостоянный представитель президента Украины в Автономной РеспубликеКрым Борис Бабин.По его словам, населениеполуострова "не нуждается в пресной воде". Она, заявил Бабин, нужнатолько работающим в Крыму предприятием. Государственная политика Незалежной, подчеркнул чиновник, направлена на недопущение поставок пресной воды на полуостров. Никаких переговоров Киев на этот счет вести не намерен, добавил он.Несколько другая позиция у замглавы украинского министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.Он допустил возобновление поставок днепровской воды, но с однимусловием: Россия, по его словам, должна признать полуостров"оккупированным".Напомним,после воссоединения с Россией Украина прекратила подачу в регионпресной воды по Северо-Крымскому каналу. По нему вода из Днепрадоставлялась на полуостров. В апреле прошлого года сообщалось, чтовласти Незалежной возвели дамбу на канали для перекрытия воды.Стоитотметить, что Киев периодически устраивает неприятности и создаетпроблемы жителям полуострова. Крымчанам еще памятны энергетическая,продовольственная блокады и прочие вредительские акции.По всейвидимости Украина рассчитывает, что подобными действиями она завоюетсимпатии и уважение жителей полуострова. Получается наоборот: запрошедшие годы крымчане еще больше убедились в правильности сделанного в марте 2014 года выбора.