Украина
настолько любит Крым, что не оставляет попыток осложнить жизнь на
полуострове. В Киеве намерены предпринять все усилия, лишь бы бы
не возобновлять поставку днепровской воды на полуостров. Об этом заявил
постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике
Крым Борис Бабин.
Украина
настолько "любит" Крым, что не оставляет попыток осложнить жизнь на
полуострове. В Киеве намерены предпринять все усилия, лишь бы бы
не возобновлять поставку днепровской воды на полуостров. Об этом заявил
постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике
Крым Борис Бабин.
По его словам, население
полуострова "не нуждается в пресной воде". Она, заявил Бабин, нужна
только работающим в Крыму предприятием. Государственная политика Незалежной, подчеркнул чиновник, направлена на недопущение поставок пресной воды на полуостров. Никаких переговоров Киев на этот счет вести не намерен, добавил он.
Несколько другая позиция у замглавы украинского министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Он допустил возобновление поставок днепровской воды, но с одним
условием: Россия, по его словам, должна признать полуостров
"оккупированным".
Напомним,
после воссоединения с Россией Украина прекратила подачу в регион
пресной воды по Северо-Крымскому каналу. По нему вода из Днепра
доставлялась на полуостров. В апреле прошлого года сообщалось, что
власти Незалежной возвели дамбу на канали для перекрытия воды.
Стоит
отметить, что Киев периодически устраивает неприятности и создает
проблемы жителям полуострова. Крымчанам еще памятны энергетическая,
продовольственная блокады и прочие вредительские акции.
По всей
видимости Украина рассчитывает, что подобными действиями она завоюет
симпатии и уважение жителей полуострова. Получается наоборот: за
прошедшие годы крымчане еще больше убедились в правильности сделанного в марте 2014 года выбора.