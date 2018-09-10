В Нью-Йорке завершился последний в нынешнем сезоне турнир теннисного Большого шлема – Открытый чемпионат США. В финале мужских соревнований играли серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Чемпионом стал представитель Сербии, который выиграл свой 14-й Шлем.

В Нью-Йорке завершился последний в нынешнем сезоне турнир теннисного "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. В финале мужских соревнований играли серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро. Чемпионом стал представитель Сербии, который выиграл свой 14-й "Шлем".Джокович при этом играл второй финал столь крупного турнира подряд: в июле он победил на английском Уимблдоне, а дель Потро добрался до решающего матча "Шлема" 9 лет спустя. После предыдущего пика карьеры аргентинец долгое время был вне большой игры из-за травм и прочих обстоятельств.Увы, но финал дель Потро почти не удался. Кроме второго сета, когда Джокович выиграл на тай-брейке (7:6), в остальных двух партиях аргентинец явно не дотягивал до своего визави и проиграл первую и третью партии с одинаковым счетом 3:6. Впрочем, нельзя сказать, что матч стал для чемпиона легкой прогулкой: соперники провели на корте 3 часа 15 мин.В итоге Джокович подтвердил, что вернулся к своей прежней форме окончательно: Успех теннисиста из Сербии стал 14-м для него на столь высоком уровне. Чемпионом US Open Новак становится в третий раз. Ранее он выигрывал титул в Нью-Йорке в 2011 и 2015 годах. У него также 6 титулов чемпиона Австралии, четыре – на Уимблдоне и один – на парижском "Ролан Гарросе".