ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Большакова Евгения Петровича, 26.03.1949 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Большакова Евгения Петровича, 26.03.1949 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 20.06.2003.Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза темные.Особые приметы: родинка на левой ноге выше щиколотки размером 1,5 см, татуировка на правом плече в виде рисунка щит и меч с надписью «МВД».Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29