Джек Ма — сооснователь китайского интернет-гиганта Alibaba и самый богатый человек в КНР — на этой неделе отойдет от дел, чтобы посвятить себя благотворительным проектам. Об этом предприниматель сообщил в интервью The New York Times.

Сооснователь китайского интернет-гиганта Alibaba и самый богатый человек в КНР, Джек Ма, пока останется исполнительным председателем совета директоров компании, а сегодня, в свой 54-й день рождения, обнародует план по передаче руководства компанией новому поколению топ-менеджеров. Об этом пишет принадлежащая Alibaba газета South China Morning Post со ссылкой на пресс-службу компании.В пятницу вечером The New York Times сообщила со ссылкой на слова самого Джек Ма, что он на этой неделе отойдет от дел, чтобы посвятить себя благотворительным проектам. Как пишет South China Morning Post, в ближайшее время Ма своего поста не покинет, приведенные американским изданием цитаты вырваны из контекста, а факты — не соответствуют действительности. Газета добавляет, что на этой неделе у Ма запланирован визит в Россию для подписания соглашения с Mail.Ru Group о создании совместного предприятия.Ма, начинавший карьеру как преподаватель английского, в 1999-м вместе с группой единомышленников создал Alibaba как торговую онлайн-площадку для бизнеса. По-настоящему успешным проект стал после запуска в 2003-м Taobao — маркетплейса, ориентированного на рядовых потребителей, товары которым предлагали многочисленные интернет-магазины.Позже Alibaba запустила Alipay — платежную систему, давшую возможность оплачивать товары онлайн сотням миллионов китайцев, у которых никогда не было банковских карт. Затем на базе Alipay сформировалась финансовая "дочка" Alibaba, Ant Financial, которую также контролирует Ма.В настоящее время рыночная стоимость созданной Ма интернет-империи составляет порядка 420 млрд долларов, а состояние самого предпринимателя оценивается в 40 миллиардов. Ранее он заявлял, что никогда не станет таким же богатым, как Билл Гейтс, но отойдет от дел раньше сооснователя Microsoft. Гейтс оставил руководство своей компанией в 58 лет, Ма сегодня исполняется 54 года.∎Mail.Ru Group и Alibaba ведут переговоры о совместном предприятиичитайте такжеВ интервью изданию (оно пока не опубликовано, газета лишь приводит некоторые цитаты в вышедшей в пятницу вечером статье) Ма подчеркнул, что его отставка — не конец, а "начало новой эры". По его словам, он будет уделять больше своего времени и средств проектам в области образования. При этом Ма, покинувший пост гендиректора Alibaba еще в 2013-м, сохранит за собой место в совете директоров компании и будет консультировать ее топ-менеджеров.