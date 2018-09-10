По словам свидетелей происшествия, водитель Subaru сбил пешехода и попытался скрыться. Таксист решил этому помешать, врезался в машину беглеца и напал на его автомобиль с бейсбольной битой. Очевидцы сняли на видео развязку конфликта.

По словам свидетелей происшествия, водитель Subaru сбил пешехода и попытался скрыться. Таксист решил этому помешать и врезался в автомобиль беглеца, изрядно помяв обе машины.Совершив ДТП, извозчик начал крушить машину своего оппонента бейсбольной битой, после чего из автомобиля выбежал разъяренный водитель, отнял у таксиста оружие и крепко его поколотил.В полиции Благовещенска подтвердили, что на улице города произошла авария и драка, однако их причиной назвали не наезд на пешехода, а "конфликт на бытовой почве".Участники драки были доставлены в полицейский участок, один из них написал заявление об умышленном повреждении автомобиля и побоях.