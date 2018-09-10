Два новых штамма гриппа атакуют Россию в этом эпидемиологическом сезоне. Государство закупило свыше 62 миллионов доз прививок. Об этом говорится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Два новых штамма гриппа "атакуют" Россию в этом эпидемиологическом сезоне. Государство закупило свыше 62 миллионов доз прививок. Об этом говорится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.По данным организации, в нашей стране ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован​​​.За государственный счет, тем временем, закуплено свыше 62 миллионов доз отечественной вакцины с актуальными штаммами. При этом дети, пожилые люди, беременные и другие профессиональные группы риска получат прививку бесплатно, сообщает РИА Новости.Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени. Кампания по вакцинации населения в этом году началась с начала сентября и продлится до декабря включительно. Пики заболеваемости гриппом обычно приходятся на январь-март.В этом году от гриппа планируется вакцинировать не менее 45% жителей России.По сообщению ТАСС, в начале сентября в Подольске было запущено производство четырехвалентной вакцины против гриппа, которая противодействует сразу четырем штаммам вируса гриппа.