Парижская полиция задержала мужчину, вооруженного ножницами, который ранил двух прохожих в центральной части города.

Парижская полиция задержала мужчину, вооруженного ножницами, который ранил двух прохожих в центральной части города.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал телекала France 3, отметив, что нападение произошло на улице Рокетт, отходящей от северной части площади Бастилии.Преступник нанес удар ножницами в горло местному почтальону, а затем напал на одного из прохожих и также ранил его.Жандармы очень быстро прибыли на место происшествия, так как комиссариат полиции находится всего в 200 метрах от площади.Стражам порядка пришлось использовать пистолеты-электрошокеры Taser, чтобы парализовать мужчину, который был задержан и доставлен в комиссариат.Нападение произошло всего несколько часов спустя после того, как накануне поздно вечером в районе канала Урк, также отходящего от площади Бастилии, на набережной Луары 30-летний афганец ранил ножом 7 человек, из которых 4 находятся в настоящее время в тяжелом состоянии.Выходец из Афганистана, вооруженный ножом и металлической арматурой, ранил двух мужчин и женщину перед зданием кинотеатра. После того как свидетель нападения бросил в него металлическим шаром для игры в петанк, нападавший убежал с места происшествия.Его задержали после нападения на двух британских туристов.