На территории запрещено проводить выставки кошек и собак

На территории запрещено проводить выставки кошек и собакВ Гусь-Хрустальном районе региональный Россельхознадзор ввел карантин из-за бешенства среди животных. Очагом заболевания стал поселок Великодворский.Сейчас на территории населенного пункта нельзя проводить выставки кошек и собак, а также торговать домашними животными. Под запретом - вывоз питомцев и отлов диких зверей с целью размещения в зоопарках и расселения в других районах.О снятии карантина сообщат дополнительно. Напомним, что заразиться бешенством может как питомец, так и человек. Если вас укусило дикое или домашнее животное, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение. Особенно опасны укусы в голову, лицо и руки.