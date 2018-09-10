Женщина представилась врачом по имени Валентина

Женщина представилась врачом по имени ВалентинаВ Костроме ярославская мошенница украла у 89-летней пенсионерки полмиллиона рублей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Незнакомая женщина пришла к ней домой. Она представилась врачом по имени Валентина и предложила провести осмотр. Пенсионерка пустила мошенницу домой. В этот момент ярославна переквалифицировалась и сказала, что проверяет счетчики. Она отвлекла хозяйку разговорами о здоровье, а сама осматривала комнаты в этот момент.В какой-то момент злоумышленница заметила деньги. Она забрала все купюры и ушла из квартиры. Когда пенсионерка обнаружила пропажу, она обратилась за помощью в полицию.Злоумышленницу задержали. Суд назначил ей условный срок - 2,5 года.