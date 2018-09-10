Инцидент произошел на улице Белинского

Инцидент произошел на улице БелинскогоВ Коврове девушка сорвала с шеи 71-летней пенсионерки золотую цепочку и убежала.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел 3 сентября на улице Белинского. Пожилая женщина возвращалась из магазина домой. Она не очень хорошо себя чувствовала, поэтому передвигалась по городу медленно. В этот момент к ней подбежала незнакомая девушка и забрала украшение.Пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По горячим следам правоохранители приступили к розыску. У одного из ломбардов правоохранители увидели женщину с похожей цепочкой. Та не смогли объяснить, откуда взяла украшение. Задержанная сообщила, что золото её попросили сдать незнакомые люди, которые ждали жещину рядом. Среди них пенсионерка и узнала злоумышленницу.Девушка во всем призналась. В отношении нее возбудили уголовное дело.