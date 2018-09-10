Сотрудники ППС вернули пожилой местной жительнице похищенную золотую цепочку.

Днем 3 сентября текущего года в полицию поступило сообщение от 71-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что на улице неизвестная девушка сорвала с ее шеи цепочку и убежала.Потерпевшая сообщила прибывшим на место полицейским патрульно-постовой службы, что она возвращалась домой из магазина, а поскольку чувствовала себя не очень хорошо, шла медленно. Проходя в районе улицы Белинского города Коврова, к ней подошла незнакомка и резко дернула за золотую цепочку. Похитив ювелирное изделие, злоумышленница скрылась.Пенсионерка сообщила сотрудникам приметы, которые смогла запомнить. Объезжая городские ломбарды, в одном из них стражи порядка обратили внимание на женщину, которая стояла с цепочкой, схожей с похищенной. Внятно объяснить, откуда у нее золотое украшение она не смогла. Как выяснилось, сдать в ломбард цепочку ее попросили незнакомые ей ранее люди, которые ждали на улице. Среди них потерпевшая и узнала обидчицу.Злоумышленница, которой оказалась 28-летняя ковровчанка, была задержана. Девушка дала признательные показания.В настоящее время в отношении жительницы города Коврова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Похищенная цепочка изъята и возвращена 71-летней потерпевшей.