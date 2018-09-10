В Париже бригада по борьбе с бандитизмом разбирается с жалобой принцессы Саудовской Аравии. В знаменитом отеле Ritz у нее украли драгоценности на сумму 800 тысяч евро. Драгоценности принцесса хранила не в сейфе, при этом взлома номера, в котором она жила, не обнаружено.

В Париже бригада по борьбе с бандитизмом разбирается с жалобой принцессы Саудовской Аравии.В знаменитом отеле Ritz у нее украли драгоценности на сумму 800 тысяч евро.Как отмечают французские СМИ, это произошло еще 7 сентября. Драгоценности принцесса хранила не в сейфе, при этом взлома номера, в котором она жила, не обнаружено, сообщает RT.В январе в этом же фешенебельном отеле из ювелирного магазина были украдены ювелирные изделия на сумму более 4 миллионов евро. Все они вскоре были найдены сотрудникам парижского уголовного розыска.