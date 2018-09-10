В Приморском крае врио региона Андрей Тарасенко по итогам выборов набрал 46,47 процента голосов – то есть менее 50 процентов.

В Приморском крае врио региона Андрей Тарасенко по итогам выборов набрал 46,47 процента голосов – то есть менее 50 процентов. Избирком не исключает, что в регионе состоится второй тур выборов губернатора.Следом за Тарасенко после подсчета ста процентов бюллетеней идет Андрей Ищенко от КПРФ, который набрал 24,64 процента голосов, сообщает ТАСС. Повторное голосование будет назначено по двум кандидатам, набравшим наибольшее количество голосов. Оно будет назначено не позднее, чем спустя 21 день после выборов.