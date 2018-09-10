Полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных на улице Мусы Джалиля, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Зябликово выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных на улице Мусы Джалиля, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.Установлено, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22