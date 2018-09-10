Злоумышленник обратился в банк для получения кредита, предоставив ложные сведения о своей трудовой деятельности и регистрации...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в получении кредита по поддельным документам.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из банков. По его словам, в данную организацию обратился гражданин с целью получения кредита. Мужчина предоставил необходимые документы, и кредит на сумму 440 тысяч рублей был одобрен. Впоследствии выяснилось, что мужчина предоставил ложные сведения о своей трудовой деятельности и регистрации.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области, им оказался ранее судимый мужчина.По данному факту следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73