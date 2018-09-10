С целью сокрытия следов совершенной кражи, двое ранее судимых злоумышленников подожгли занавеску в квартире и скрылись.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждены уголовные дела в отношении 35-ти и 33-летнего ранее судимых местных жителей. Оба фигуранта подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), один из них – в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).В середине августа текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании двух квартир дома, расположенного в одном из сел Юрьев-Польского района. В результате пожара потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 400 тысяч рублей.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что одну из квартир подожгли умышленно, в результате чего пламя перекинулось на соседнюю квартиру.Сотрудники полиции установили личности злоумышленников. 35-ти и 33-летний жители села проникли в квартиру 63-летней односельчанки, откуда похитили телевизор, электроинструменты и другое ценное имущество. С целью сокрытия следов преступления, один из мужчин поджег занавеску, после возгорания которой скрылся вместе с сообщником.В настоящее время подозреваемые, задержанные оперативниками на территории Юрьев-Польского района, заключены под стражу.