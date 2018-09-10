Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал в эфире 60 минут подготовку дарования автокефалии православной церкви Украины со стороны Вселенского патриарха.

"Результатом действий, которые могут произойти и окажутся непоправимыми, будет трагедия и на Украине, и в мировом православии". Так в эфире "60 минут" прокомментировал подготовку дарования автокефалии православной церкви Украины председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Речь идет о том, что это подмена церковной канонической логики логикой политической под прикрытием благочестивых предлогов, когда смешивается все в одну кучу, игнорируется многовековая история и церковные каноны.Легойда напомнил, что с 2014 года 50 храмов Украинской православной церкви захвачены раскольниками. И, если движение в сторону автокефалии произойдет по линии раскольников, это будет вопиющий случай, так как их возглавляет преданный анафеме Денисенко (Филарет). Этот человек лишен священнического звания, отлучен от церкви. "Это есть вопиющее перечеркивание всей логики церковной жизни".Пресс-секретарь РПЦ заверил, что Русская церковь до конца попытается сохранить мир: "Церковь руководствуется евангельскими принципами, поэтому мы готовы слушать всех. Но мы готовы слушать тогда, когда и другая сторона готова к диалогу. К сожалению, на сегодняшний день происходит монолог Константинопольского патриарха. Патриарх Кирилл специально ездил в Стамбул и говорил с Варфоломеем I. Но эта встреча пока не дала никаких результатов. Если произойдет движение в сторону автокефалии по линии раскольников, то будет вопиющий случай, так как этот человек находится под анафемой, который лишен священнического звания".Владимир Легойда подчеркнул, что Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием ни о какой автокефалии никого не просила. Поэтому, если произойдет неканоническое действие, то это приведет к резкому осложнению ситуации на Украине, это приведет к трагическим последствиям. "Совершенно понятно, что верные Украинской православной церкви никуда переходить не будут и не собираются. У нас есть понимание того, что все поместные церкви выступают именно за каноническое решение. Поэтому мы сейчас с изумлением наблюдаем отказ Константинополя от той позиции, которую он все эти годы озвучивал", — поясняет Легойда.Вместе с тем депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что своими действиями Вселенский патриарх Варфоломей усиливает раскол и смуту на Украине. Направленные им представители – гости незваные, а создание параллельной юрисдикции — это раскол на века, преодолеть который будет невозможно. Уже четыре с половиной года на Украине делят храмы, погромы стали нормой."Мы неоднократно слышали заявления лжепатриарха Филарета, что в случае создания новой церкви при помощи Константинопольского патриархата, Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра должны принадлежать этой новой структуре. Но верующие выйдут защищать свои святыни, и столкновения неизбежны", — уверен Новинский.В Стамбуле во время собрания епископов на синаксис (совет) было объявлено решение Константинопольского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии раскольнической Украинской православной церкви во главе с самозваным патриархом Филаретом, находящимся под анафемой. Также Константинопольская православная церковь сообщила о назначении в Киев двух своих экзархов (епископов) "в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины". На Украину назначены епископ Даниил Памфилонский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады. Данное назначение прошло без согласования с Русской православной церковью, что является грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата.