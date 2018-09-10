Лидером по недействительным бланкам стал Муромский округ

Лидером по недействительным бланкам стал Муромский округВо Владимирской области 30 121 человек испортили бюллетени. Об этом рассказали в региональной избирательной комиссии.Лидером по испорченным бланкам стал Муромский округ. Там специалисты не смогли учесть 3396 бюллетеней. Меньше всего документов испортили в округе Радужный - 296 недействительных бумаг.Во Владимире больше всего бюллетеней испортили в Ленинском районе. Более трех тысяч человек допустили ошибки или сознательно заморали бумаги. Комиссия не смогла признать их действительными.