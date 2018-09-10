В ходе проведения выборов групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории Владимирской области сотрудниками УМВД России по Владимирской области обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности граждан во время проведения выборов Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва на 985 избирательных участках региона.Для обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов задействовались 3601 сотрудник органов внутренних дел и 242 сотрудника подразделений Росгвардии.Также в мероприятиях по охране правопорядка приняли участие 444 народных дружинника, 32 представителя казачества и 104 работника частных охранных организаций.В ходе проведения выборов групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков не допущено.