Певица Рита Дакота вынуждена сделать перерыв в работе. Скандал вокруг ее развода с Владом Соколовским сказался на здоровье звезды.

Певица Рита Дакота вынуждена сделать перерыв в работе. Скандалвокруг ее развода с Владом Соколовским сказался на здоровье звезды.После предательства супруга Дакота ищет утешения в работе. Пытаясьсправиться с переполняющими ее эмоциями, певица сделала свой график максимальнонасыщенным. Однако стремление спастись от душевной боли сказалось на физическом самочувствиивокалистки.В эти выходные артистка отработала сразу несколько концертови потеряла возможность петь. "Вы когда-нибудь на стрессе теряли голос? На "Видфесте"смогла спеть одну песню вместо трех, а в Печатниках уже фониатр влил мне всвязки шприц адреналина, и я исполнила аж семь песен, но почти все припевы пеласо мной многотысячная толпа", – цитирует Риту .Теперь певице придется взять больничный и лечить связки. Однакозвезда уверена, что уже к 16 сентября на придет в себя и даст запланированный концерт.Напомним, 11 августа этого года певица объявила о разводе.Оказалось, Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья иродственники. Однако один из приятелей семьи считает, что Влад Соколовский и РитаДакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрываютнарод.