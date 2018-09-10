Певица Рита Дакота вынуждена сделать перерыв в работе. Скандал
вокруг ее развода с Владом Соколовским сказался на здоровье звезды.
Певица Рита Дакота вынуждена сделать перерыв в работе. Скандал
вокруг ее развода с Владом Соколовским сказался на здоровье звезды.
После предательства супруга Дакота ищет утешения в работе. Пытаясь
справиться с переполняющими ее эмоциями, певица сделала свой график максимально
насыщенным. Однако стремление спастись от душевной боли сказалось на физическом самочувствии
вокалистки.
В эти выходные артистка отработала сразу несколько концертов
и потеряла возможность петь. "Вы когда-нибудь на стрессе теряли голос? На "Видфесте"
смогла спеть одну песню вместо трех, а в Печатниках уже фониатр влил мне в
связки шприц адреналина, и я исполнила аж семь песен, но почти все припевы пела
со мной многотысячная толпа", – цитирует Риту .
Теперь певице придется взять больничный и лечить связки. Однако
звезда уверена, что уже к 16 сентября на придет в себя и даст запланированный концерт.
Напомним, 11 августа этого года певица объявила о разводе.
Оказалось, Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья и
родственники. Однако один из приятелей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита
Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрывают
народ.