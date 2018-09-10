Часть людей на момент подписания документов умерли

Часть людей на момент подписания документов умерлиВо Владимирской области рубили лес по фиктивным договорам купле-продажи древесины, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел в Селивановском лесничестве. Должностные лица заключили 87 договоров. Правда, часть людей на момент подписания документов умерли. По сути, в лесничестве заключали договоры с «мертвыми душами». В ходе расследования они сотрудники отрицали, что обращались с заявлениями о выделении древесины на собственные нужды.После прокурорской проверки директору лесничества внесли представление, виновынх должностных лиц уволили. Полиция возбудила в отношении них уголовные дела.