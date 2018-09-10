Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект о добровольном отказе депутатов от пенсионных преференций. С такой инициативой ранее выступил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект одобровольном отказе депутатов от пенсионных преференций. С такой инициативойранее выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Володин выразил уверенность, что эту идею поддержат и другиедепутаты. В законопроекте, по словам спикера, дана уточняющая формулировка,которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок и в этомзаключается его суть."Достаточно один раз все взвесить и принять решение,такое право у депутатов должно быть. Поэтому надеюсь, что все поддержат этотзаконопроект, но говорю за себя", – заключил глава нижней палаты парламента.Напомним, что 20 августа на заседании генсовета "ЕдинойРоссии", посвященном обсуждению настройки пенсионной системы, АндрейТурчак предложил единороссам начать с себя и внести изменения в закон о статусечлена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них пенсионные надбавки.Секретарь генсовета партии, наиболее массово представленной в парламенте,предложил вести такую норму уже с 1 января 2019 года.В середине июля, перед уходом в отпуск, депутаты Госдумы принялиправительственный законопроект об изменениях в пенсионной системе. Было решенов течение двух месяцев обсудить его в регионах, привлечь к этому обсуждению экспертови общественников.21 августа в Госдуме прошли масштабные общественные слушанияна тему настройки пенсионной системы. На Охотный Ряд были приглашены членыправительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, эксперты иобщественные деятели.29 августа президент Владимир Путин выступил со специальнымтелеобращением к гражданам страны и предложил установить возраст выхода напенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин – на уровне 65 лет, и такимобразом скорректировать правительственную инициативу.Президент также предложил оставить действующие льготы длямногодетных матерей при досрочном выходе на пенсию оставить льготы по налогамна землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.