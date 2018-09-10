Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект о
добровольном отказе депутатов от пенсионных преференций. С такой инициативой
ранее выступил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал законопроект о
добровольном отказе депутатов от пенсионных преференций. С такой инициативой
ранее выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Володин выразил уверенность, что эту идею поддержат и другие
депутаты. В законопроекте, по словам спикера, дана уточняющая формулировка,
которая предполагает, что депутаты имеют право отказаться от надбавок и в этом
заключается его суть.
"Достаточно один раз все взвесить и принять решение,
такое право у депутатов должно быть. Поэтому надеюсь, что все поддержат этот
законопроект, но говорю за себя", – заключил глава нижней палаты парламента.
Напомним, что 20 августа на заседании генсовета "Единой
России", посвященном обсуждению настройки пенсионной системы, Андрей
Турчак предложил единороссам начать с себя и внести изменения в закон о статусе
члена Совета Федерации и депутата Госдумы, отменяющие для них пенсионные надбавки.
Секретарь генсовета партии, наиболее массово представленной в парламенте,
предложил вести такую норму уже с 1 января 2019 года.
В середине июля, перед уходом в отпуск, депутаты Госдумы приняли
правительственный законопроект об изменениях в пенсионной системе. Было решено
в течение двух месяцев обсудить его в регионах, привлечь к этому обсуждению экспертов
и общественников.
21 августа в Госдуме прошли масштабные общественные слушания
на тему настройки пенсионной системы. На Охотный Ряд были приглашены члены
правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, эксперты и
общественные деятели.
29 августа президент Владимир Путин выступил со специальным
телеобращением к гражданам страны и предложил установить возраст выхода на
пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин – на уровне 65 лет, и таким
образом скорректировать правительственную инициативу.
Президент также предложил оставить действующие льготы для
многодетных матерей при досрочном выходе на пенсию оставить льготы по налогам
на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.