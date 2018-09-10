Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил кандидатов в депутаты, избранных в единый день голосования 9 сентября. Дополнительные выборы в нижнюю палату парламента проводились в минувшее воскресенье в семи одномандатных округах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил кандидатов в депутаты,избранных в единый день голосования 9 сентября. Дополнительные выборы внижнюю палату парламента проводились в минувшее воскресенье в семиодномандатных округах.Какотметил председатель нижней палаты, избранные кандидаты начнут работу вГосдуме после подведения итогов выборов Центральной избирательнойкомиссией. Володин подчеркнул, что выборы были конкурентными. "На каждыймандат депутата ГД претендовали пять и более кандидатов. Победителейопределили избиратели", – сказал председатель нижней палаты.Поего словам, люди доверили свои голоса тем, кто активно работал вокругах: встречался с гражданами, вникал в их проблемы, старался помочь. Председатель нижней палаты отметил, что победившие кандидаты представляют разные партии. "Но объединяет их одно – интересы избирателей и нашей страны", – подчеркнул Володин.Дополнительныевыборы депутатов Госдумы проходили в семи одномандатных округах. ВСаратовском округе победу одержала Ольга Алимова, в Балашовском(Саратовская область) – Евгений Примаков, в Заволжском (Тверскаяобласть) – Сергей Веремеенко, в Амурском (Амурская область) – АндрейКузьмин, в Нижегородском – Дмитрий Сватковский, в Самарском – Александр Хинштейн, в Центральном одномандатном округе (Калининградская область) – Александр Ярошук.Напомним,единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатоврегиональных законодательных собраний.12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутатыадминистративных центров, в восьми – за глав административных центров.Кроме того, состоялись 15 кампаний по выборам в органы местногосамоуправления (более 23 тысяч мандатов).