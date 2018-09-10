Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил кандидатов в депутаты,
избранных в единый день голосования 9 сентября. Дополнительные выборы в
нижнюю палату парламента проводились в минувшее воскресенье в семи
одномандатных округах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил кандидатов в депутаты,
избранных в единый день голосования 9 сентября. Дополнительные выборы в
нижнюю палату парламента проводились в минувшее воскресенье в семи
одномандатных округах.
Как
отметил председатель нижней палаты, избранные кандидаты начнут работу в
Госдуме после подведения итогов выборов Центральной избирательной
комиссией. Володин подчеркнул, что выборы были конкурентными. "На каждый
мандат депутата ГД претендовали пять и более кандидатов. Победителей
определили избиратели", – сказал председатель нижней палаты.
По
его словам, люди доверили свои голоса тем, кто активно работал в
округах: встречался с гражданами, вникал в их проблемы, старался помочь. Председатель нижней палаты отметил, что победившие кандидаты представляют разные партии. "Но объединяет их одно – интересы избирателей и нашей страны", – подчеркнул Володин.
Дополнительные
выборы депутатов Госдумы проходили в семи одномандатных округах. В
Саратовском округе победу одержала Ольга Алимова, в Балашовском
(Саратовская область) – Евгений Примаков, в Заволжском (Тверская
область) – Сергей Веремеенко, в Амурском (Амурская область) – Андрей
Кузьмин, в Нижегородском – Дмитрий Сватковский, в Самарском – Александр Хинштейн, в Центральном одномандатном округе (Калининградская область) – Александр Ярошук.
Напомним,
единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В
26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов
региональных законодательных собраний.
В
12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты
административных центров, в восьми – за глав административных центров.
Кроме того, состоялись 15 кампаний по выборам в органы местного
самоуправления (более 23 тысяч мандатов).