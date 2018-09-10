Во вторник, 11 сентября, в Госдуме состоится первое пленарное заседание осенней сессии 2018. О работе нижней палаты в ближайшие несколько месяцев рассказал ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, в приоритете у депутатского корпуса – рассмотрение законопроектов о совершенствовании пенсионной системы, принятие федерального бюджета, а также реализация послания и майского указа президента России Владимира Путина.

Во вторник, 11 сентября, в Госдуме состоится первое пленарное заседаниеосенней сессии 2018. О работе нижней палаты в ближайшие несколькомесяцев рассказал ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, вприоритете у депутатского корпуса – рассмотрение законопроектов осовершенствовании пенсионной системы, принятие федерального бюджета, атакже реализация послания и майского указа президента России ВладимираПутина.Володиннапомнил, что длится всего лишь четыре месяца. Тем не менее, подчеркнул спикер, она будет очень напряженной.Председательнижней палаты отметил, что Госдума уже выполнила большую часть работыпо реализации законодательного обеспечения послания президента."Осталось немного – из 67 законов принято 44, 18 законопроектовнаходятся на рассмотрении ГД и пять ожидаем отправительства", – сказал Володин.Поего словам, на состоявшемся в понедельник, 10 сентября, заседании Совета Госдумы депутаты обратиливнимание кабмина на необходимость предоставить законодательныеинициативы для рассмотрения. "В этом случае мы завершим реализациюпослания в рамках законодательного обеспечения, и затем правительствобудет издавать свои нормативные акты", – добавил глава нижней палаты.Ещеодин приоритет депутатов – пакет законопроектов по настройкепенсионной системы. Как отметил спикер, необходимо все тщательноизучить, взвесить и проанализировать и только после этого выйти на конкретное решение. Володин напомнил, что поправки кпринятому Госдумой в июле в первом чтении законопроекту о настройкепенсионной системы принимаются до 24 сентября."Параллельно начинаемрассматривать законопроекты, которые были внесены как ", – сказал Володин.Крометого, нижняя палата рассмотрит поправки, внесенные фракцией "ЕдинаяРоссия". Помимо прочего, в предложениях единороссов есть формулировка,что депутаты могут отказаться от пенсионных преференций. Председатель нижней палатыподчеркнул, что поддерживает этот законопроект и рассчитывает на одобрение остального депутатского корпуса.Другойприоритет Госдумы в осеннюю сессию – рассмотрение и принятиебюджета на 2019-й и два последующих года. Будущий федеральный бюджетпредполагает реализацию майского указа главы государства, подчеркнулспикер."Это решения, которых ждут люди – вопросы повышения качестваздравоохранения, образования, темпов развития экономики", – сказалзаконодатель. Он отметил, что законопроект о бюджете необходимо преждевсего рассмотреть в нулевом чтении в профильных думских комитетах.Такжеспикер кандидатов в депутаты, которые одержали победу навыборах в единый день голосования 9 сентября. Как отметил Володин,избиратели отдали свои голоса тем, кто встречался с ними, вникал в проблемы и помогал их решить.Стоитотметить, что с началом новой сессии в графике законодателей произошлиизменения. Количество пленарных заседаний увеличивается с двух до трех внеделю. Они будут проходить во вторник, среду и четверг и 10:00 до14:00 без обедов. Благодаря этому депутаты смогут уже в серединечетверга разъезжаться в регионы для нескольких полноценных дней работы сизбирателями.Всего нарассмотрении Госдумы находятся больше тысячи законопроектов. В их числе те, которые достались нынешнему составу депутатского корпуса от прошлых созывов – всего 55 документов. Предполагается, что депутаты завершат разбор законодательных завалов в осеннюю сессию.