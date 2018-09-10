В Стамбуле вооруженный мужчина взял в заложницы 22-летнюю учительницу. По информации местного телеканала, девушка поссорилась с молодым человеком, за которого собиралась выйти замуж. Тогда он пришел в школу, чтобы выяснить отношения.

В Стамбуле вооруженный мужчина взял в заложницы учительницу.Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Пендик. По данным турецкого телеканала NTV, 22-летняя учительница поссорилась с молодым человеком, за которого собиралась выйти замуж. Когда он пришел в школу для выяснения отношений, девушка отказалась с ним общаться. Тогда мужчина, угрожая пистолетом, запер ее в одном из кабинетов школы.Как сообщает РИА Новости, на место происшествия прибыли наряды полиции и машины скорой помощи. После полуторачасовых переговоров с полицейскими психологами злоумышленник сдался. Теперь его судьбу будет решать суд..