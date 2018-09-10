Пользователи соцсетей уже несколько дней бурно обсуждают сенсацию, которая произошла на фестивале Новая волна. Во время выступления Алексей Воробьев страстно поцеловал Ирину Дубцову.

Пользователи соцсетей уже несколько дней бурно обсуждают сенсацию, которая произошла на фестивале "Новая волна". Во время выступления Алексей Воробьев страстно поцеловал Ирину Дубцову.Множество слухов и домыслов о случившемся заставили Воробьева сделать специальное заявление. Певец разместил его на своей странице в Instagram.В опубликованном видео знаменитость обозначает свои намерения. Воробьев говорит, что делает это для того, чтобы развеять ненужные слухи и для предотвращения казусных ситуаций, передает ."Я сообщаю, что у нас нет романа с Ирой Дубцовой, мы не встречаемся. Да, тогда на выступлении все так совпало по настроению и мы с Ирой свободные люди. Но мы не встречаемся", – объяснил исполнитель. Поступок Воробьева вызвал неоднозначную реакцию.Многие поклонники звезды не поняли, зачем певец разразился оправданием. "Алексей, как и все мужчины – сначала сделает, потом какие-то оправдания... Зачем?", "Никогда не жалейте о том, что сделали, и не осуждайте других. Просто будь собой... А кто любит тебя, все поймет", – написал один из фанатов Воробьева.