ВТБ запускает новый продукт – кредитную «Мультикарту» с грейс-периодом 101 день и возможностью снятия или перевода средств без комиссии в первые семь дней после получения карты. Условия ..

ВТБ запускает новый продукт – кредитную «Мультикарту» с грейс-периодом 101 день и возможностью снятия или перевода средств без комиссии в первые семь дней после получения карты. Условия действуют при оформлении карты с сентября 2018 года.Чтобы использовать средства банка на новых условиях кредитной «Мультикарты», достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж – 3% от суммы основной задолженности.Также, оформив «Мультикарту 101 день», клиент получает возможность рефинансирования других кредитов – за первые семь дней он может перевести средства карты или снять их наличными без комиссии для закрытия долга в другом банке.«Кредитная «Мультикарта» будет особенно интересна тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Например, можно совершить покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погашать всю образовавшуюся задолженность, внося каждый месяц в течение грейс-периода треть этой суммы», - комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.«Мультикарта» позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Использование этой карты существенно повышает доход от ежедневных трат. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.С июля прошлого года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету или снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке.