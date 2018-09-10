На выборах мэра Москвы побеждает Сергей Собянин: он набрал 70 процентов голосов. У ближайшего конкурента - коммуниста Вадима Кумина - чуть более 10 процентов. При этом все кандидаты сходятся во мнении, что выборы были честными и прозрачными. Явка превысила 30 процентов. Как распределились голоса, и что заявили участники гонки?
На выборах мэра Москвы побеждает Сергей Собянин: он набрал 70 процентов голосов. У ближайшего конкурента — коммуниста Вадима Кумина — чуть более 10 процентов. При этом все кандидаты сходятся во мнении, что выборы были честными и прозрачными. Явка превысила 30 процентов. Как распределились голоса, и что заявили участники гонки?
Руководители Московского горизбиркома не спеша шли на пресс-конференцию, когда территориальным избирательным комиссиям оставалось обработать три десятка протоколов голосования. И формально итоги выборов пока можно было называть только предварительными, но все уже понятно: второго тура не будет.
— Мэр Москвы, друзья: Сергей Собянин!
Праздновать итоги выборов в штабе Сергея Собянина начали еще в полночь: результаты экзитполов сулили ему по меньшей мере 70 процентов голосов. Мэр назвал это сданным экзаменом на доверие москвичей.
"Мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что эти годы придется пахать больше, чем предыдущие, сделать гораздо больше, чем за предыдущие пять лет", — сказал Собянин.
Фактически голоса распределились так: Сергей Собянин одержал победу с большим отрывом. За продление его полномочий выступили около полутора миллионов избирателей — это больше 70 процентов голосов. Второе место у коммуниста Вадима Кумина — 11 процентов. Далее — представители "Справедливой России" и ЛДПР Илья Свиридов и Михаил Дегтярев, примерно по семь процентов на каждого. На последнем месте Михаил Балакин — без малого два процента. С правовой точки зрения выборы прошли безукоризненно.
"За пять лет работы Общественного штаба совместно вот с городской комиссией и департаментами той же соцзащиты и рядом других были отработаны все "узкие места". И вот вчера день прошел так, что ни одной серьезной жалобы не было", — рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Явка составила почти 31 процент. Почти такое же количество избирателей приняли участие и в прошлых выборах 2013 года. Причем самую высокую явку, 70 процентов, зафиксировали на так называемых "дачных" участках.
"На последних выборах в Нью-Йорке, когда выбирали мэра Нью-Йорка, была явка 29 процентов. Это, в принципе, тренд, который показывает мегаполис по голосованию", — говорит Вадим Кумин.
Никто не жаловался ни на систему видеонаблюдения, ни на работу КОИБов. На участках дежурили четыре тысячи общественных наблюдателей.
"Выборы становятся все более честными, все более прозрачными. Подтасовать серьезно, в общем-то, это абсолютно бессмысленное занятие", — говорит Михаил Балакин.
Интрига на выборах все же была: кто займет третье место? Михаил Дегтярев и Илья Свиридов шли буквально вровень.
"Я формировал карту проблем Москвы, и каждый голос каждого москвича, который отдан за Илью Свиридова, это голос за решение таких проблем. Я в любом случае буду заниматься решением этих проблем", — пообещал Илья Свиридов.
"Я Сергея Семеновича хочу поздравить искренне, от всей души. Результат плюс-минус два-три процента не скажется на его победе. Он победил, победил — и это выбор москвичей", — сказал Михаил Дегтярев.
Действующий мэр не просто победил — он на 20 процентов улучшил свой результат по сравнению с прошлыми выборами. Уже можно говорить о том, что Сергей Собянин будет руководить Москвой еще пять лет. Однако официально об этом объявят в течение ближайших трех дней, когда в Мосгоризбирком поступят все без исключения протоколы голосования из территориальных избирательных комиссий.