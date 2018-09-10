На выборах мэра Москвы побеждает Сергей Собянин: он набрал 70 процентов голосов. У ближайшего конкурента - коммуниста Вадима Кумина - чуть более 10 процентов. При этом все кандидаты сходятся во мнении, что выборы были честными и прозрачными. Явка превысила 30 процентов. Как распределились голоса, и что заявили участники гонки?

На выборах мэра Москвы побеждает Сергей Собянин: он набрал 70 процентов голосов. У ближайшего конкурента — коммуниста Вадима Кумина — чуть более 10 процентов. При этом все кандидаты сходятся во мнении, что выборы были честными и прозрачными. Явка превысила 30 процентов. Как распределились голоса, и что заявили участники гонки?Руководители Московского горизбиркома не спеша шли на пресс-конференцию, когда территориальным избирательным комиссиям оставалось обработать три десятка протоколов голосования. И формально итоги выборов пока можно было называть только предварительными, но все уже понятно: второго тура не будет.— Мэр Москвы, друзья: Сергей Собянин!Праздновать итоги выборов в штабе Сергея Собянина начали еще в полночь: результаты экзитполов сулили ему по меньшей мере 70 процентов голосов. Мэр назвал это сданным экзаменом на доверие москвичей."Мы столько с вами наметили планов, столько взяли обязательств, что эти годы придется пахать больше, чем предыдущие, сделать гораздо больше, чем за предыдущие пять лет", — сказал Собянин.Фактически голоса распределились так: Сергей Собянин одержал победу с большим отрывом. За продление его полномочий выступили около полутора миллионов избирателей — это больше 70 процентов голосов. Второе место у коммуниста Вадима Кумина — 11 процентов. Далее — представители "Справедливой России" и ЛДПР Илья Свиридов и Михаил Дегтярев, примерно по семь процентов на каждого. На последнем месте Михаил Балакин — без малого два процента. С правовой точки зрения выборы прошли безукоризненно."За пять лет работы Общественного штаба совместно вот с городской комиссией и департаментами той же соцзащиты и рядом других были отработаны все "узкие места". И вот вчера день прошел так, что ни одной серьезной жалобы не было", — рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.Явка составила почти 31 процент. Почти такое же количество избирателей приняли участие и в прошлых выборах 2013 года. Причем самую высокую явку, 70 процентов, зафиксировали на так называемых "дачных" участках."На последних выборах в Нью-Йорке, когда выбирали мэра Нью-Йорка, была явка 29 процентов. Это, в принципе, тренд, который показывает мегаполис по голосованию", — говорит Вадим Кумин.Никто не жаловался ни на систему видеонаблюдения, ни на работу КОИБов. На участках дежурили четыре тысячи общественных наблюдателей."Выборы становятся все более честными, все более прозрачными. Подтасовать серьезно, в общем-то, это абсолютно бессмысленное занятие", — говорит Михаил Балакин.Интрига на выборах все же была: кто займет третье место? Михаил Дегтярев и Илья Свиридов шли буквально вровень."Я формировал карту проблем Москвы, и каждый голос каждого москвича, который отдан за Илью Свиридова, это голос за решение таких проблем. Я в любом случае буду заниматься решением этих проблем", — пообещал Илья Свиридов."Я Сергея Семеновича хочу поздравить искренне, от всей души. Результат плюс-минус два-три процента не скажется на его победе. Он победил, победил — и это выбор москвичей", — сказал Михаил Дегтярев.Действующий мэр не просто победил — он на 20 процентов улучшил свой результат по сравнению с прошлыми выборами. Уже можно говорить о том, что Сергей Собянин будет руководить Москвой еще пять лет. Однако официально об этом объявят в течение ближайших трех дней, когда в Мосгоризбирком поступят все без исключения протоколы голосования из территориальных избирательных комиссий.