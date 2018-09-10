В Хабаровском крае пройдет второй тур выборов. Согласие на него дали оба кандидата – действующий губернатор Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

В Хабаровском крае пройдет второй тур выборов. Согласие на него дали оба кандидата – действующий губернатор Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. На голосовании 9 сентября они набрали 35,62 и 35,81 процентов голосов соответственно.Вячеслав Шпорт дал согласие лично, передает ТАСС. Об участии во втором туре Фургала сообщили в региональном отделении ЛДПР.Второй тур состоится через 14 дней после основного голосования — при условии, что оба кандидата дадут на него письменное согласие. Окончательные итоги прошедших выборов будут установлены 12 сентября, и 13 сентября региональная избирательная комиссия сможет назначить повторное голосование.Перед вторым туром также будут проводиться дебаты и агитация.