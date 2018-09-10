В Ярославской области обработаны около 80 процентов избирательных бюллетеней. Жители области выбирали депутатов областной думы. Лидером является партия Единая Россия, набравшая 38,30 процента голосов.

В Ярославской области обработаны около 80 процентов избирательных бюллетеней. Жители области выбирали депутатов областной думы. Лидером является партия "Единая Россия", набравшая 38,30 процента голосов.Далее идут КПРФ (24,39 процента голосов), ЛДПР (13,15 процента), "Справедливая Россия" (9,87 процента), "Коммунисты России" (6,58 процента). Еще две партии – "Родина" и "Патриоты России" имеют менее пяти процентов голосов, передает РИА Новости.