Россияне создали петицию, в которой просят главу государства Владимира Путина лишить исполнителей гражданства нашей страны. Своим мнением с Dni.Ru поделился и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Россияне создали петицию, в которой просят главугосударства Владимира Путина лишить исполнителей гражданства нашей страны. Своиммнением с Dni.Ru поделился и член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.Новое совместное творение Филиппа Киркороваи Николая Баскова, вызвавшее массу негативных отзывов в Сети, стало причинойсоздания петиции против народных артистов. Россияне в шоке от треш-клипа напесню "Ибица".Последнее творчество певцов, "развращающихумы детей и взрослых", в петиции на Change.org сравнивают сгнойным нарывом "Моральные разложенцы и балагуры" – самые лестныекомментарии, которые оставляют под последним клипом весельчаков."Хватит это терпеть! Нужно с позоромлишить гражданства и Киркорова, и Баскова, а потом пинками выставить за пределыгорячо любимой родины. Наложить запрет на творчество, сжечь любое упоминание об"артистах" и удалить все песни. Навсегда", – предлагает автор петиции.Прокомментировал данное предложение и Вадим Манукян.Эксперт напомнил, что еще весной этого года, когдабыла запущена инициатива "О лишении звания народного артистаКиркорова", одним из пользователей сайта петиций, он говорил о том, чтоФилиппу Бедросовичу следует одуматься, "отойти от этого безумного хайпа, вкоторый он ударился". "Тогда эту петицию подписали десятки тысяч людей, многиебыли недовольны клипом "Цвет настроения синий". В том числе и долгиегоды преданные поклонники", – заявил Манукян."И что же происходит сейчас? Киркоров не только неодумался, он уже и второго народного артиста подключил к своей вакханалии ирадуется тому, что снова миллионы людей смотрят на их, с позволения сказать,творчество. Я прекрасно понимаю людей, которые недовольны тем, как эти народныеартисты привлекают к себе внимание. Но то, что позволено Бузовой и Шнуру,совсем не к лицу Киркорову и Баскову", – считает эксперт. По его мнению, новойпетицией люди говорят о том, что народ никак себя не ассоциирует с этимиартистами, "и что они сегодня скорее инородные, чем народные". "Может, хоть этоих остановит. Боже, верни Коле и Филе разум и опусти их с небес на землю", – заключилВадим Манукян.Отметим, клип уже собрал в Сети десятки тысячдизлайков. Ролик вполне могутзаблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти,оскорбления и материалы сексуального характера.А композитор Игорь Крутойрискнул и разрешил Киркорову и Баскову показать "Ибицу" в виде концертногономера на "Новой волне". Он не может понять, почему люди так нервновосприняли ролик. "Я считаю, что это зависть к успеху… Да, они в клипе немногоперешли грань дозволенного, но песню стали "закрывать" еще до того, какпоявился клип... Но мне кажется, это будет мегахит и по количеству просмотров и по популярности… Я думаю, клип обречен науспех… Во всяком случае я им дал на "Новой волне" зеленый свет. И на "Песнегода" "Ибица", конечно же, прозвучит", – цитирует Крутого сайт "Комсомольскаяправда".