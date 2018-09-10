Россияне создали петицию, в которой просят главу
государства Владимира Путина лишить исполнителей гражданства нашей страны. Своим
мнением с Dni.Ru поделился и член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Россияне создали петицию, в которой просят главу
государства Владимира Путина лишить исполнителей гражданства нашей страны. Своим
мнением с Dni.Ru поделился и член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Новое совместное творение Филиппа Киркорова
и Николая Баскова, вызвавшее массу негативных отзывов в Сети, стало причиной
создания петиции против народных артистов. Россияне в шоке от треш-клипа на
песню "Ибица".
Последнее творчество певцов, "развращающих
умы детей и взрослых", в петиции на Change.org сравнивают с
гнойным нарывом "Моральные разложенцы и балагуры" – самые лестные
комментарии, которые оставляют под последним клипом весельчаков.
"Хватит это терпеть! Нужно с позором
лишить гражданства и Киркорова, и Баскова, а потом пинками выставить за пределы
горячо любимой родины. Наложить запрет на творчество, сжечь любое упоминание об
"артистах" и удалить все песни. Навсегда", – предлагает автор петиции.
Прокомментировал данное предложение и Вадим Манукян.
Эксперт напомнил, что еще весной этого года, когда
была запущена инициатива "О лишении звания народного артиста
Киркорова", одним из пользователей сайта петиций, он говорил о том, что
Филиппу Бедросовичу следует одуматься, "отойти от этого безумного хайпа, в
который он ударился". "Тогда эту петицию подписали десятки тысяч людей, многие
были недовольны клипом "Цвет настроения синий". В том числе и долгие
годы преданные поклонники", – заявил Манукян.
"И что же происходит сейчас? Киркоров не только не
одумался, он уже и второго народного артиста подключил к своей вакханалии и
радуется тому, что снова миллионы людей смотрят на их, с позволения сказать,
творчество. Я прекрасно понимаю людей, которые недовольны тем, как эти народные
артисты привлекают к себе внимание. Но то, что позволено Бузовой и Шнуру,
совсем не к лицу Киркорову и Баскову", – считает эксперт. По его мнению, новой
петицией люди говорят о том, что народ никак себя не ассоциирует с этими
артистами, "и что они сегодня скорее инородные, чем народные". "Может, хоть это
их остановит. Боже, верни Коле и Филе разум и опусти их с небес на землю", – заключил
Вадим Манукян.
Отметим, клип уже собрал в Сети десятки тысяч
дизлайков. Ролик вполне могут
заблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявление ненависти,
оскорбления и материалы сексуального характера.
А композитор Игорь Крутой
рискнул и разрешил Киркорову и Баскову показать "Ибицу" в виде концертного
номера на "Новой волне". Он не может понять, почему люди так нервно
восприняли ролик. "Я считаю, что это зависть к успеху… Да, они в клипе немного
перешли грань дозволенного, но песню стали "закрывать" еще до того, как
появился клип... Но мне кажется, это будет мегахит и по количеству просмотров и по популярности… Я думаю, клип обречен на
успех… Во всяком случае я им дал на "Новой волне" зеленый свет. И на "Песне
года" "Ибица", конечно же, прозвучит", – цитирует Крутого сайт "Комсомольская
правда".