В третьем выпуске реалити-шоу Замуж за Бузову на ТНТ завидная невеста выгнала сразу двух участников. Ими стали Андрей Наумов и Жан-Мишель Щербак.

В третьем выпуске реалити-шоу "Замуж за Бузову" на ТНТзавидная невеста выгнала сразу двух участников. Ими стали Андрей Наумов и Жан-МишельЩербак.Парни прокомментировалирешение телезвезды. Наумов опубликовал на своей странице в Instagram совместноефото с Щербаком.На нем молодые люди позируют,обнявшись, с двумя белыми пакетами. На одном написано "Просто друг – наглец", а на втором — "Пиар". "Ребятану получается!!! Я пришел за пиаром. Жан пришел как друг. Все остальные залюбовью. Смотрим дальше, будет жарко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", – врезал сарказмом Бузовой АндрейНаумов под снимком .Прощаясь с Щербаком,поющая ведущая заявила: "Ты такой красивый. Я улыбаюсь, когда тебявижу. С тобой у меня всегда хорошее настроение. Я рада тебя видеть… Ты мойнаглец, но не мой мужчина". При этом Ольга отметила, что не хочет себяобманывать.В ответ Жан-Мишель пожелал Бузовой счастья. Однако позже парень признался,что решение звезды ему понять трудно. По его словам, девушка раздавила егосамооценку и унизила. Щербак заявил, что дальнейшего дружеского общения сОльгой у него быть не может.Что касается Андрея Наумова, тознаменитость заявила ему на церемонии поцелуев, что знает истинную причину егоприсутствия на шоу. "Зачем ты не взял деньги? Объясни мне. Андрей, язнаю, для чего ты пришел. И это точно не я… Я не верю тебе. Я говорю тебенет", – отшила кавалера Бузова.