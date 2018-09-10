В ночь на 10 сентября во французском местечке Ла-Сен-сюр-Мер (департамент Вар) в ходе перестрелки погиб 19-летний защитник футбольного клуба Сент-Этьен Вильям Гомис. Молодой игрок выступал за резервную команду.

В ночь на 10 сентября во французском местечке Ла-Сен-сюр-Мер (департамент Вар) в ходе перестрелки погиб 19-летний защитник футбольного клуба "Сент-Этьен" Вильям Гомис. Молодой игрок выступал за резервную команду.Как сообщает "Спорт-экспресс", футболист был застрелен вместе с 14-летним подростком. Другие детали произошедшего не разглашаются.Клуб подтвердил гибель Гомиса, выступив с официальным заявлением и соболезнованиями."В "Сент-Этьен" пришла огромная беда — мы узнали о трагической смерти Вильяма Гомиса, которая случилась прошлой ночью, — говорится в заявлении. — Тренеры, игроки и сотрудники клуба шокированы внезапной смертью Вильяма и выражают соболезнования семье".